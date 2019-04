D'ANJOU, Colombe



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 22 mars 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Colombe D'Anjou, fille de feu madame Marie-Anne Ouellet et de feu monsieur Herménégilde D'Anjou. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Gabriel-Lalemant, comté de Kamouraska. Elle laisse dans le deuil ses frères et sa sœur: Raymond (feu Cécilia Sohier), feu Neil (Claudette Bédard), Yvan (Lise Drouin), Majella (Monique Rouleau), Jocelyn (Lorraine Rivard), Marjolaine (Victor Guérette), Larry; ses belles-sœurs: Alma (feu Louis-Philippe D'Anjou) et Simone (feu Renel D'Anjou) son beau-frère Michel Denis (feu Clarisse D'Anjou), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amies. La famille tient à remercier le Dr Marcoux ainsi que le personnel du 11ème et 13ème étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'arthrite, 1275 chemin Sainte-Foy, Québec, Québec, Téléphone : 418 692-0220, Courriel : ygenest@arthrite.ca, Site web : www.arthrite.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.