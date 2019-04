BERNIER, Gilles



Au CHSLD de St-Gervais le 28 mars 2019, à l'âge de 91 ans et 7 mois, est décédé Gilles Bernier, fils de feu Jean Bernier et dame feu Maria Audet. Il était l'époux de feu Thérèse Bussières. Il demeurait à Honfleur. Il était le père de Jean-Pierre (Monique Gingras), Nicole (Léo Chouinard), Denis (Julie Fortier, feu Françoise Goulet), Noëlla (Jacques Aubé), Céline (Jacques Blanchet), Yvon (Florence Pouliot), Adrien, Lucille (Pierre Lacroix et Isabelle (Marc Dufour). Il laisse également dans le deuil ses petits- enfants: Laurie, Ann-Lee, Stéphane, Sophie, Catherine, Véronyque, Sébastien, Alex, Samuel, Olivier, Raphaël et Rachel-Ann, de même que ses arrière-petits-enfants: Kelly-Ann, Tristan et Félicia. Il est allé rejoindre ses frères et sa soeur décédés avant lui: feu Léo (feu Alexandra Robichaud), feu Benoit, feu Berthold, feu Aurèle (feu Pauline Simard, feu Jean-Marie Racine) et feu Aurore (Jean Lebel). Il quitte également ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bussières: feu Philias, feu Irène (feu Arthur Poitas), Jeanne-d'Arc (feu Gérard Bourgoin, feu Polycarpe Bolduc), Gemma (feu Bertrand Gamache), feu Cécile (feu Robert Jobin), Rose-Anna (feu Clément Racine), Charles, Eva (René Mercier). Il laisse également dans le deuil neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CHSLD de St-Gervais pour leur dévouement, leur empathie et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Honfleur, Fondation de la sclérose en plaques, amputés de guerre. Des formulaires seront disponibles à l'arrière de l'église. La famille vous accueillerade 9h à 11h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.