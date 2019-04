CHOUINARD, Jocelyne



À son domicile, le 1er avril 2019, à l'âge de 59 ans, est décédée madame Jocelyne Chouinard conjointe de monsieur Grégoire Bourdeau, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Elle était la fille de feu dame Simone Chouinard et de feu monsieur Julien Chouinard. Elle laisse dans le deuil outre son conjoint, son fils Kaven Chouinard; son petit-fils Elliot Chouinard et sa mère Jessy Pelletier; les filles de Grégoire: Mélanie (Carl Caron) et leur fils Antoine Caron; Katia et ses enfants: Marissa et Samuel Chouinard; ses frères: son jumeau Jocelyn (Manon Charest), Alain et Jean-Noël; sa belle-mère Marie-Rose Grégoire (feu Jean-Paul Bourdeau) ainsi que ses beaux- frères et ses belles-sœurs de la famille Bourdeau. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ami(es) très chers(es). De sincères remerciements sont adressés au personnel des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, au Dr. Denis Baker, au Dre Geneviève Champagne ainsi qu'au personnel de l'Hôpital de Montmagny, pour leur dévouement, leur soutien et la qualité remarquable et exceptionnelle de leur présence et de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3, ou à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0 ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi le 13 avril à compter de 12h.Ses cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial " sous les étoiles ".