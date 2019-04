TALBOT, Gérard



Au Centre hospitalier Chauveau, le 2 avril 2019, à l'âge de 92 ans et 5 mois, est décédé monsieur Gérard Talbot, époux de madame Camilienne Côté, fils de feu madame Eugénie Cloutier et de feu monsieur Joseph Talbot. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 12h30. L'inhumation se fera au cimetière Loretteville à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Camilienne, ses enfants : Johanne (Daniel Bédard), feu Odette (Jacques Chamberland), Gaëtane (Jeannot Paradis), Alain (Denise Bouchard); ses petits-enfants : Éric Chamberland, Annie Chamberland (Christian Desrosiers), Christian Bisson (Louis-David Bourque), Isabelle Bisson (Jérome Doyon), Félix Talbot (Mélanie Bédard); ses arrière-petits-enfants Jérémy et Raphaël Doyon; ses frères et sœurs : feu Bernadette, feu Lucienne, feu Eva, feu Antonio, feu Lucien, feu Paul-Émile, feu Jeanne-d'Arc, feu Alphonse, feu Hector, Jacqueline (Jean-Paul Drolet); ses beaux-frères et belles-sœurs Côté : Rolande (feu Robert Chassé), feu Lionel (feu Gemma Lajoie), feu Marie-Paule, feu Monette, feu Jacques (Monique St-Pierre), Carmen (Yvon Breton), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS), téléphone : 418-691-0766, site Web : www.fondationfais.org . Des formulaires seront disponibles sur place.