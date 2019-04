GUAY, Yvette



Au CHSLD Sainte-Marie, le 6 avril 2019, à l'âge de 96 ans et 7 mois, est décédée dame Yvette Guay, épouse en premières noces de feu Philippe Marcoux et en secondes noces de feu Dominique Giguère. Elle demeurait à Sainte-Marie.La famille recevra les condoléances au funérarium dusamedi, jour de la célébration, à compter de 9 h. La direction de la célébration a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses enfants: Liliane Marcoux (Dollard Turgeon), Marcel Marcoux (Céline Roy), Hélène Marcoux (Renald Bélanger), Lina Marcoux (Robert Lapointe); les enfants de son époux Dominique Giguère: Pierre (Ghyslayne Paradis), Dany ainsi que tous leurs enfants et petits-enfants. Elle était la sœur de Juliette (feu Stephen Carter), feu Israël (Henriette Grenier), feu Laurette (feu Jules Berthiaume), Noëlla (feu Gérard Smith), feu Lucienne (feu Gérard Beaudoin), Adrien (Laurette Poulin), Adrienne (feu Rosaire Marquis), feu Gaétane, Jean-Paul et Lucie (Claude Lagacé). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Marcoux et Giguère ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD Sainte-Marie pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Le Crépuscule (774-G, Rue Étienne- Raymond, Sainte-Marie, Beauce, G6E 0K6): www.fondationlecrepuscule.com ou à la Fabrique Saint-Elzéar.