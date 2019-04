LACHANCE, Noëlla Gosselin



À l'Hôpital Laval, le 25 mars 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Noëlla Gosselin, épouse de feu M. Léo Lachance. Elle demeurait à St-Jean, Île d'Orléans.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants ; Lise (Alain Beaupré), Nicole (Richard Jalbert), Gilles, Mario (Sylvie Picard), Johanne (Jean Mathieu), Alain (Vicky Maltais) et Carole (Enrico Marquis) ; ses petits-enfants : Roxane, Audrey, Olivier et Annabelle ; son arrière-petit-fils James ; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Isidore (Rachelle Bernier), Jeannine, Gisèle (Roland Lachance), Marie-Reine (Yvon Fournier), Michel (Lise Messier), Réjeanne (Richard Létourneau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères Raymond (Irma Turcotte) et Georges. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8. Par téléphone au 418 656-4999 / site internet : www.fondation-iucpq.org