AUDET, Robert



Le 6 avril 2019, est décédé à l'âge de 98 ans et 6 mois, M. Robert Audet époux de feu Aline Lafontaine. Il a été boulanger à Sainte-Claire et très impliqué dans cette communauté. Il a été Chevalier de Colomb pendant plus de 70 ans. Il demeurait à Sainte-Claire, Bellechasse.La famille recevra les condoléances auvendredi le 12 avril 2019 de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 9h.Il laisse dans le deuil ses belles-sœurs: Simone Larochelle (feu Alexandre Audet) et Jeannine Dion (feu Marcel Audet); ainsi que plusieurs neveux et nièces. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en Bellechasse (Communauté chrétienne de Sainte- Claire) 134, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. La direction des funérailles a été confiée à la