FOURNIER, Denis



Au CHUL, le 4 avril 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Denis Fournier, fils de feu monsieur Ludger Fournier et de feu dame Germaine Têtu. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Conrad (Nancy Harel), Martine et Stéphane (Irène Heurster); son petit-fils Simon; ses sœurs: Lise, Yolande, feu Pierrette et feu Jeannine ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHUL pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec QC, G1S 3G3. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.