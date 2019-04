POLIQUIN, Marguerite Lessard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 avril 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Marguerite Lessard, épouse de feu monsieur Georges Poliquin et fille de feu monsieur Albini Lessard et de feu madame Corinne Bonin. Elle demeurait chez sa fille à St-Jean-Chrysostome (anciennement résidente de Pont-Rouge). Madame Lessard laisse dans le deuil ses enfants : Claude (Jacinthe Godin) et Nicole (Pierre Hainse); son petit-fils Jonathan Hainse (Céline Plourde); ses frères et sœurs : Réjeanne (Réal St-Jean), feu Laurent (Mireille Pilon), Marcel (feu Gilberte Frigon) et Céline; ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au personnel hospitalier et au Dr Suzanne Paquet du 5ième étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale samedi 13 avril 2019 de 10h à 11h30. Par la suite, les cendres seront déposées au columbarium Claude charest & fille ltée, Pont-Rouge. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 Avenue des Replats, Québec, QC, G2J 1B8. https://www.coeuretavc.ca/ Les formulaires seront disponibles au salon.