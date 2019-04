BRASSARD, Suzanne



Dans sa maison située à Cap-Rouge, le 2 avril 2019, à l'âge de 64 ans, est décédée Suzanne Brassard, épouse de Pierre Gascon.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule dimanche 14 avril 2019, de 14h à 17h.où la famille recevra les condoléances à partir de 10h. L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille Sophie Gascon (Philippe Drolet), ses parents Rachel Allaire (feu Germain Brassard), ses petits-enfants Chloé, Émile et Éloïse Gascon-Drolet, son frère Maurice Brassard (Marie-Ange Fortin), sa sœur Manon Brassard (Yvan Pichette), ses beaux-frères et belles-sœurs Marie Gascon (André Gignac), Hubert Gascon (Louise Corrivault), Anne Gascon (Pierre Brunet), Hélène Gascon (Gilles Laplante), ses beaux-parents Jeannine Piché (feu Claude Gascon) ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci aux nombreux médecins et autres professionnels de la santé pour les bons soins prodigués, leur empathie et leur délicatesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, Site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.