LEPIRE, Rita Boudreault



Au CHSLD Saint-Augustin J5000, le 2 avril 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Rita Boudreault, épouse de feu monsieur Julien Lepire. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Hélène (Pierre Meunier), Denis (Danielle Tremblay); ses petits-enfants : Etienne Meunier (Sylvie Vigneault), Geneviève Meunier (François Richard), Joëlle Lepire, Emmanuelle (Olivier Ouellet), ses arrière-petits-enfants Audréanne, Sarah, Jules, et Nathan; son frère Roger; ses belles-sœurs : Florence Bédard et Gabrielle Bédard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es). La famille tient à remercier le CHSLD Saint-Augustin J5000 pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.