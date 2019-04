PARENT, Marc



J'ai partagé des instants de bonheur avec ceux que j'ai tant aimés. Maintenant, je vais rejoindre mon épouse et ma fille. De là-haut, je veillerai sur vous qui avez été si formidable dans ma vie.Au Gîte de Saint-Isidore, le 26 mars 2019, à l'âge de 88 ans et 10 mois, est décédé subitement monsieur Marc Parent, époux de feu Yvette Mathieu. Il demeurait à Saint-Isidore. Il laisse dans le deuil ses enfants: feu Nicole (Daniel Béland), Régis (Céline Bolduc), Denis (Jacinthe Poulin), Francine (Michel Grimard) et Jacqueline (Richard Drouin); ses 9 petits-enfants, ses 14 arrière-petits- enfants, sa belle-soeur Thérèse Mathieu (feu André Mathieu), ainsi que les neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier chaleureusement les employés du Gîte de Saint-Isidore pour leur bel accueil lors de son court séjour. Vos témoignages peuvent se traduire par un don à L'association pulmonaire de Québec. https://pq.poumon.ca/faire-un-don/. La famille recevra les condoléances à la résidencede 9h à 11h.et de là au cimetière paroissial.