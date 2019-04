GINGRAS, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 avril 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur André Gingras, époux de madame Ghyslaine Laflamme, fils de feu Georges Gingras et de feu Marie-Rose Noël. Il demeurait à Saint-Anselme. Il laisse dans le deuil ses fils Joël (Lyne Curadeau) et Pierre; son petit-fils Etienne (Jessy O'Farrell); son frère Yvon (Carole Pouliot); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Laflamme : Louis-Philippe (Louise Giguère), Jeanne D'Arc (feu Daniel Letellier), Gilles (Lise Roberge), feu Lucille (Philippe Turgeon) et Thérèse (Raynald Lehoulier); ses cousins, ses cousines, ses neveux, ses nièces, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, https://secure2.convio.net/cco/site/Donation2?df_id=29245&mfc_pref=T&29245.donation=form1&s_locale=fr_CA®ION=QC&s_orgGift=false&_ga=2.209261328.363974378.1554839846-2132206459.1551213648.à compter de 12h.