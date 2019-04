PICARD, Victor



À son domicile, le 1er avril 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Victor Picard, conjoint de madame Pauline Aubin. Il était le fils de feu madame Fabiola Turcotte et de feu monsieur J. Lucien Picard. Il demeurait à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.La famille vous accueillera aule vendredi 12 avril 2019 de 17 h à 21 h, le samedi 13 avril 2019 de 8 h 30 à 9 h 30.suivi de l'inhumation des cendres au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Pauline, son fils adoré Victorio (Annick Poulin); les enfants d'Annick: Samuel et Gabrielle Villeneuve; ses frères: feu Raymond (feu Pierrette Perrault), feu Robert, feu Jules Aimée (feu Yolande Deslauriers), Armand, Lucien (Jeannine Jacques); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Aubin: Louisette (Roger Auclair), Céline (Carol Gauthier), Nicole, Lyne (Jean-Claude Clark), Guyanne (Jean Pelletier), feu Jocelyn (Diane Boutin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ses nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8 , Tél.: 418-682-6387.