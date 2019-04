ÉMOND, Gisèle



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 7 avril 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Gisèle Émond, épouse de monsieur Rénald Roy, fille de feu Yvonne Fréchette et de feu Alphonse Émond. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances auà compter de 12h.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane (André Robert), Danielle (Jean Bernard) et Stéphane (Marie Lalande); ses petits-enfants : Guillaume et Jonathan Robert, Robin et Thierry Deschamps et Christophe Cloutier; son arrière-petit-fils William Robert; les enfants de son époux : Nancy (Mario Ratté) et Jasmin Roy; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de Gaston, Micheline, feu Rosaire, feu Lorenzo, feu Gilles, feu Lilianne, feu Candide, feu Lydia, feu Jeanne-D'Arc et de feu Léo. Sincères remerciements au personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer, Chaudière-Appalaches, 730, avenue Taniata, local 110, Lévis, Québec, G6Z 2C5, 418-837-6131, www.alzheimerchap.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.