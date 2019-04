BOUCHARD, Anne



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de dame Anne Bouchard, survenu à Québec le 29 mars 2019. Elle était la fille de feu Simone Fortin et de feu Robert Bouchard. Elle habitait à Québec. Sa famille accueillera parents et amis pour recevoir les condoléancesdès 13h30, à laElle laisse dans le deuil sa sœur et ses frères: André (Madeleine Couturier), Line (Donald Forest) et Michel; des cousins, cousines, neveux et nièces de même que de bons amis.