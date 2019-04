Au cœur de la collection

BAIE-SAINT-PAUL | Le Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul présente une toute nouvelle exposition permanente qui met en valeur la profondeur de sa collection.

Cette exposition, à l’affiche jusqu’en 2026, est évolutive et se transformera à travers huit verbes consacrés au processus de création.

La première thématique, intitulée Observer, sera suivie par les volets Imaginer, Concevoir, Réaliser, Composer, Exprimer, Comprendre et Rayonner.

Photo courtoisie, René Bouchard

Cette exposition remplace celle, présentée durant 10 ans, qui retraçait l’histoire du Symposium international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul.

« On avait une volonté, pour cette nouvelle exposition, de montrer les œuvres de notre collection qui ont été acquises au cours des ans », a indiqué la conservatrice éducatrice Frédérique Renaud.

À voir

Observer réunit, entre autres, des toiles d’Alfred Pellan, de Marc-Aurèle Fortin, Blanche Bolduc, Jean-Paul Lemieux, Peter Krausz, Bruno Côté et du couple ontarien George D. Pepper et Kathleen Daly, qui a eu un pied à terre à Saint-Urbain dans les années 30 et qui ont légué 515 de leurs œuvres au Centre d’art de Baie-Saint-Paul.

En parallèle, les expositions Opus Focus et Corps de Passage, à l’affiche jusqu’au 26 mai, entrent dans leur dernier droit.

Photo courtoisie, Sébastien Pesot

Opus Focus plonge dans le travail de l’artiste post-punk québécois Sébastien Pesot, à travers des installations audio-vidéo, des photographies et des gravures.

« Pesot questionne la nature des choses. Il part de quelque chose qui est réaliste pour en faire quelque chose de surréaliste. Il travaille beaucoup avec l’idée de décontextualiser les objets. Sa pratique artistique est très variée, elle a beaucoup d’impact visuellement et elle fait appel à tous les sens », a décrit Frédérique Renaud.

L’exposition Corps de passage s’intéresse au travail aussi, très diversifié, de François Morelli.

L’artiste québécois aborde les migrations, l’environnement et les relations humaines à travers des dessins, sculptures, estampes, images photographiques et vidéographies et des performances réalisées au cours des 30 dernières années.

« C’est un artiste qui crée des petits mondes avec des œuvres évolutives et en mouvement. Il mélange les pratiques et le corps fait souvent partie de sa démarche », a précisé la conservatrice-éducatrice.

► Opus Focus et Corps de passage sont présentés jusqu’au 26 mai au Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul.