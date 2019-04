BERNIER, Rosaire



À son domicile, le 25 mars 2019, à l'âge 90 ans, est décédé subitement monsieur Rosaire Bernier demeurant à Lévis (Pintendre). Originaire de Saint-Eugène de L'Islet, il était le fils de feu dame Catherine Coulombe et de feu monsieur Edgar Bernier; le frère de: feu Robert (feu Rébecca Marois), feu Marcel (feu Ginette Allaire), feu Jean-Paul (feu Raymonde Lavoie), Jeannine (feu Jean-Claude Marois), feu Noël (Thérèse Thivierge), Lucie, Cyrille (feu Thérèse Thibault), Denis (Aline Blais), Éliane (feu Michel Gingras) et Jean-Guy. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Eugène de L'Islet, 68, chemin Lamartine Ouest, L'Islet (Québec) G0R 1X0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 13 avril à compter de 9h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.