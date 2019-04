GUAY, Colette



Au CHUM - St-Luc de Montréal, entourée de l'amour des siens, le 24 mars 2019, à l'âge de 65 ans et 6 mois, est décédée madame Colette Guay, épouse de monsieur Réjean Bernier. Elle était la fille de feu madame Marie-Laure Tremblay et de feu monsieur Yves Guay. Elle demeurait à Victoriaville.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses deux filles adorées: Véronique Bernier (Martin Couture) et Caroline Bernier (Martin Rochette) ainsi que ses trois petits-enfants: Louis-Félix Couture, Marie-Frédérique Rochette et Sara-Ève Rochette; ses frères et sœurs: Roger (Diane Tremblay), feu Yvon, Richard (feu Johanne Labrie), Suzanne, feu Sylvie; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bernier: Serge (Edith Lemay), Sylvain (Hélène Grenier), feu Jacques et Christian; plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 15h.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. La famille tient à remercier chaleureusement le Dr Denis Marleau du CHUM de Montréal ainsi que tout le personnel dévoué au CHUM et à l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska Victoriaville. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM, tél. 514 890-8077 ou 1 877 570-0797, site web : www.fondationduchum.com ou à la Fondation à notre santé, tél. : 819 357-6005, site web : www.anotresante.ca.