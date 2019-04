AUDET, Robert



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 27 mars 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Robert Audet, époux de madame Madeleine Bourgault, fils de feu madame Rosanna Boutin et de feu monsieur Napoléon Audet. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule samedi 13 avril 2019, de 9 h à 13 h.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Carole (ChristianBégin), Réal (Lise Lajoie), Benoit et Nathalie (Raynald Bouchard); ses petits-enfants: Guillaume Lavertu (Claudine Morais), Yann (Émilie Plante), Karelle, Amélie (Sébastien Mercier), Mathilde et Olivier Bruno-Audet et Louis-Philippe Therrien; ses arrière-petits-enfants: Louis-Félix, Mathieu, Lily-Anne et Rose Lavertu; ainsi que ses frères et ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs.