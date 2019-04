CARON, Pierrette



Au CHSLD Côté Jardins, le 4 avril 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Pierrette Caron, fille de feu Adjutor Caron et de feu Juliette Guay.La famille vous accueillera à lade 14 h à 15 h.Outre ses parents, elle laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Jeanine Caron (feu Louis-Philippe Gagné), feu André Caron (feu Denise Lessard), feu Jacques Caron, Monique Caron (feu Germain Rancourt), Marielle Caron (Jacques Lachance), feu Jean-Marc Caron (Cécile Laberge), feu Yvan Caron (feu Lise Lavoie), Simon Gilles Caron (Suzanne Andrew); ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Côté Jardins pour les bons soins prodigués.