LATULIPPE, Arthur



Au CHU - CHUL de Québec, le 5 avril 2019, à l'âge de 87 ans et 1 mois, est décédé monsieur Arthur Latulippe, époux de madame Aline Moisan, fils de feu dame Ézilia Labrecque et de feu monsieur Louis Latulippe. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence du corps, aule dimanche 14 avril 2019, de 13 h 30 à 17 h et de 19 h à 21 h 30, lundi 15 avril 2019, de 10 h 30 à 13 h 30.Suivra l'inhumation du corps au cimetière St-Charles avec la famille. Il est allé rejoindre sa petite-fille adorée Lysanne ainsi que de nombreux de ses frères et sœurs qui l'ont précédé. Outre son épouse Aline, il laisse dans le deuil ses filles: Ginette et Lise; son gendre Joscelyn Légaré; sa sœur et ses frères: Armand (feu Fleurette Gignac), Georgette (feu Camille Moisan), Louis (feu Irène Genest), Jean-Guy (Annette Gaumond), Laurent (Solange Jacques); ses belles-sœurs: Nicole Moisan (feu Lauréat Latulippe), Jeanne Garneau (feu Roméo Latulippe), Francine Simard (feu Gaston Moisan), ses tantes: Laura et Irène Labrecque. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, des grands amis Diane et Claude Morasse et leurs enfants. La famille tient à remercier l'infirmière du C.L.S.C. Carole Charron pour son soutien, son humanisme et les bons soins à domicile, de même que toute l'équipe médicale du CHUL de Québec pour leur professionnalisme.