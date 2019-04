VIEN, Paul-Henri



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 avril 2019, à l'âge de 90 ans et 8 mois, est décédé monsieur Paul-Henri Vien, époux de feu madame Fernande Couture, fils de feu madame Eva Michaud et de feu monsieur Edgar Vien. Il demeurait à Lévis.Paulo laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Jacinthe Pellerin), Johanne (Benoit Blais), André; ses petits-enfants: Julie-Anne (Jean-François Tremblay) et Jean-David (Fannie Béliveau St-Jacques); ses arrière-petits-enfants: Noah et Eliza- Rose. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Edith (feu Henri Côté), Jean-Paul (feu Solange Rhéaume, Jeannette Bouffard), Claude (feu Pierrette Giroux, Carole Légaré), Gilles (Francine Chamberland), Lise (Marcel Larouche), Nicole (Paul Morin), Danielle, son beau-frère Jean-Claude Racine (feu Elisabeth Vien) et ses belles-sœurs: Lauréate Couture (feu Marcel Lacroix), Yvonne Couture (feu Jacques Ramsay), Pierrette Héon (feu Jean-Paul Couture) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était aussi le frère de: feu Robert, feu Jacques, feu Yvan, feu Jeannine, feu Laurent, feu Marie-Marthe, feu Sr Pauline r.e.j., feu Liliane , feu Yolande, feu Elisabeth. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 15h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.