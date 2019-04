ROBITAILLE, Réal



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, à l'unité des soins palliatifs, le 10 février 2019, à l'âge de 76 ans et 1 mois, est décédé monsieur Réal Robitaille, époux de dame Doris Noël, fils de feu dame Jeanne Fournier et de feu monsieur Albert Robitaille. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil outre son épouse, son fils Jean-François, ses petits-enfants: Gabrielle, Jeanne, Laurent et Maxime, ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Il était le frère de feu Gaston et de feu Micheline. La belle-famille endeuillée est composée de sa belle-mère Délia Fontaine-Noël, de ses belles-sœurs et beaux-frères: Nicole (Gilles Lacaille), Claudette (Marc Beauchamp), Francine (Daniel Blais), feu Réjean, Jocelyne, Céline et Huguette, ainsi que plusieurs neveux et nièces par alliance. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 15h.Sincères remerciements à l'équipe du CLSC la Source Sud ainsi qu'à tout le personnel de l'unité des soins palliatifs du centre d'hébergement qui, par leur dévouement et leur professionnalisme dans les soins prodigués, lui ont permis de nous quitter dans la sérénité et avec dignité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Téléphone: 418 683-8666, Site web: www.cancer.ca, ou au Centre d'hébergement Charlesbourg, unité des soins palliatifs, Tél. : 418-628-0456 # 1300. Des formulaires seront disponibles sur place.