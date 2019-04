COUTURE, Yolande Bisson



À l'hôpital Laval (IUCPQ), le 31 mars 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Yolande Bisson, épouse de monsieur Roland Couture, fille de feu madame Germaine Boutin et de feu monsieur Léo Bisson. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Lambert de Lauzon. Elle laisse dans le deuil outre son époux, sa fille Hélène; ses sœurs: Georgette, Rachel (Manuel Laplante), Céline, Claudette (Michel Ricard) et Suzanne; ses frères: Benoît (Yolande Létourneau) et Fernand (Daniel Giguère); ses belles-sœurs: Bernadette Laliberté (feu Gaétan Bisson), Rolande Cantin (feu Raymond Bisson) et sœur Madeleine Couture scim; son beau-frère: Roger Couture (Carmen Dallaire), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et d'innombrables amis. Nous remercions de tout cœur l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital Laval pour les bons soins reçus lors de son hospitalisation. Prière de ne pas envoyer de fleurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (direction fondation Luce Auger soins palliatifs de l'hôpital Laval) 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc Tél: 418 656-4999 Courriel: info@fondation-iucpq.org Site web: www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.