BARRETTE, Luc



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 mars 2019, à l'âge de 54 ans et 5 mois, est décédé monsieur Luc Barrette, fils de feu dame Judith Demers et de feu monsieur Gilbert Barrette. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 14 h à 16 h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière Arvida Saguenay au printemps 2019 avec la famille immédiate. Il laisse dans le deuil ses sœurs: Micheline (Jacques Genest) et Hélène (Jean-Luc Barrette); son frère feu Marc; ses nièces: Audrey Perron et Catherine Bourque Barrette; autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier la Dre Julie Bergeron du centre diabétique de l'hôpital l'Enfant-Jésus pour son aide précieuse, son soutien et son humanisme. Remerciement au personnel de la Résidence Kirouac à Québec pour leur attention et bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Les Diabétiques de Québec 979, avenue de Bourgogne, bureau 180, Québec, Québec Téléphone: 418 656-6241, poste Courriel : info@diabec.com Site web : www.lesdiabetiquesdequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.