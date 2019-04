LAFLAMME, Noëlla Lemelin



À l'Hôpital de Montmagny, le 27 mars 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Noëlla Lemelin, épouse de feu monsieur Luc Laflamme. Elle était la fille de feu monsieur Joseph-Eugène Lemelin et de feu dame Marie-Ange Apolline Tanguay. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 9h.Les cendres seront déposées au Mausolée de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Annette (feu Marcel Rochefort), Fernande (feu Robert Thiboutot), feu Colette, feu Léo (Jeannine Pruneau), Madeleine (feu Denis Ringuet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laflamme: feu Armand (feu Yvonne Roy), Roméo (feu Blanche Beaulieu), Georgette (Maurice Brochu), feu Pierre (Adrienne Collet), feu Françoise (feu Denis Caron), feu Marie (feu Jean Lavallée), Ghislaine (feu André Collin), Micheline (feu Jean-Yves Normand). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la