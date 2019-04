BOURRET, Edmond



Au CHUL, le 4 avril 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Edmond Bourret, fils de feu dame Dianora Bédard et de feu monsieur Pierre Bourret. Il était l'époux de dame Jeannette Deschênes. Il demeurait à Québec (Loretteville).et de là au columbarium paroissial. La famille vous accueillera 1 heure avant la cérémonie, soit de 9h30 à 10h30. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jeannette; ses frères et sœurs : André (Rita Voyer), Armand (Yvette Pageau), Paul-Émile (feu Louisette Falardeau), feu Mathieu, feu Claude, feu Raymond, feu Fernande, feu Rita, feu Claire et feu Françoise (Denis Huot); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Deschênes : Thérèse, Jacques (Marielle Deschênes), Denise (André Déchene), Gilles (Louise Leblond), Jean-Claude (Céline Castonguay), Ginette (Marc Weibel), Louis et Roger, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du CHUL pour les bons soins prodigués et l'attention apportée, en particulier les Dr Marchant et Molin, l'infirmière Louise Castonguay et la travailleuse sociale Micheline Fortin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (CHUL), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418-525-4385.