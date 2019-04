GAUMOND, Louisette



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Louisette Gaumond, survenu à Québec, le 29 mars 2019. Elle était la fille de feu Rosa Breton et de feu Paul-Émile Gaumond. Elle habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléances le samedi 13 avril 2019, dès 13h30, à laElle laisse dans le deuil ses sœurs Lise et Annette; son frère Matieu; plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces, ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. Outre ses parents, elle est allée rejoindre sa sœur Madeleine et son frère Pierre décédés avant elle. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel de l'Hôpital général de Québec, et tout spécialement à Nathalie, " son ange", pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques, 550 rue Sherbrooke Ouest, Tour Est, bureau 1010, Montréal (QC) H3A 1B9, téléphone : 514 849-7591. https://scleroseenplaques.ca/aidez-nous