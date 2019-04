Des youtubeurs pour raviver l’intérêt

Photos courtoisie, Éditions La Bagnole et courtoisie

« J’ai reçu plein de messages de parents qui me disent que leur ado déteste lire, qu’il n’a jamais voulu lire un livre et qu’il demande d’acheter le mien. Il y a même des jeunes qui veulent que je partage mon expérience d’écriture parce qu’ils ont envie de le faire », relate l’auteure du roman d’horreur Elsie 1 : La dernière fois, l’une des rares youtubeuses à lancer un livre qui n’est pas dérivé de sa chaîne.

« Les jeunes sont des lecteurs très captifs, ajoute-t-elle. Mais on les perd vers 15, 16 ans. Je dis tout le temps que le principal concurrent du livre aujourd’hui, c’est Netflix. »

Parmi eux, Guillaume Duranceau Thibert, qui propose ses aventures de voyages dans Partir sans destination, Gabrielle Marion, qui raconte son enfance dans Je suis Gabrielle, confessions d’une trans comblée, et Ève Martel, une youtubeuse de 48 ans qui a couché sur papier ses réflexions sur le bien-être dans Tellement swell.

Photos courtoisie, François Couture et Éditions de l'Homme

Parmi les youtubeurs qui ont pavé la voie en 2016, notons le succès d’Emma Verde, dont le premier bouquin s’est écoulé à 20 000 exemplaires seulement dix jours après sa sortie, et qui a lancé son second ouvrage, Pastels et ses éclats, en novembre dernier.