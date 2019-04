DESROCHES, Réal



À l'Institut de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (IUCPQ), est décédé à l'âge de 65 ans monsieur Réal Desroches. Il était le fils de feu monsieur Grégoire Desroches et de feu dame Rolande Jobin. Il demeurait à St- Raymond et autrefois de St-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra les condoléances aule vendredi 12 avril 2019 de 19 h à 21 h en présence des cendres.Samedi, jour des funérailles, le complexe funéraire ouvrira ses portes à compter de 9h. Il laisse dans le deuil son fils Jimmy; son épouse Réjeanne Rochon; ses frères: Roch (Gisèle Gilbert) et Martin (Line Bernier); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Rochon; ses neveux et nièces; ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Institut de Cardiologie et de Pneumologie du Québec (IUCPQ). Des formulaires seront disponibles à la maison funéraire. La famille tient à remercier le personnel de l'Institut de Cardiologie et de Pneumologie du Québec, en particulier ceux du département oncologique, des soins intensifs et des soins palliatifs, pour les bons soins prodigués.