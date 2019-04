FORTIN, Yves



À l'Hôpital St-François d'Assise, le mercredi 3 avril 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Yves Fortin. Il était le fils de feu monsieur André Fortin et de feu madame Rita Lafrenière. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera une heure avant la célébration. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal. Il laisse dans le deuil son épouse Nicole Dufresne, sa sœur Denise Fortin, ses neveux, Maxime et Philippe Lapointe ainsi que ses belles-sœurs, sa nièce et ses neveux de la famille Dufresne: Maryse, Lucie et Jeanne-Louise Dufresne (Robert Béland), Éliane et Gabriel Raymond Dufresne et Nicolas Béland Dufresne. Il laisse aussi plusieurs cousins, cousines et ami(es). La famille remercie le personnel des Hôpitaux de l'Enfant-Jésus et de St-François d'Assise et celui du CLSC de Limoilou pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à L'épiCentre du quartier/Centre Mgr Marcoux, 1885, chemin de la Canardière, Québec, G1J 2E5 418 661-7766 https://www.centremgrmarcoux.com/don/. La direction des funérailles a été confiée à la maison