Enfin, une douche!

Une mère de Terrebonne et ses trois enfants, sans électricité depuis lundi midi, sautaient de joie hier à l’idée d’aller prendre une simple douche avec de l’eau chaude.

« Ça fait trois jours qu’on ne s’est pas lavés. On se lave à la débarbouillette dans un lavabo avec le restant d’eau chaude. On se fait des cafés en poudre et des grilled-cheese », a raconté Isabelle Thibault (à droite sur la photo).

Excédée, elle a sauté dans l’autobus avec sa marmaille hier pour aller chez sa mère, qui avait du courant, pour se laver. Elle en a profité pour y stocker de la nourriture. « J’ai amené tout ce que j’ai pu. Le reste est sur mon balcon sous la neige et on espère en perdre le moins possible. Je suis rendue à 100 $ de pertes, on va sauver ce qu’on peut », a-t-elle expliqué.