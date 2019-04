PERRON, Réjean



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de monsieur Réjean Perron, époux de madame Lynda Drouin, survenu le 2 avril 2019. Il était le fils de feu Blandine Beaupré et feu Émile Perron, de Saint-Ubalde. Âgé de 66 ans, il s'est éteint dignement à la Maison Albatros de Trois-Rivières, entouré de l'amour des siens, au terme d'un courageux combat contre le cancer.La famille sera présente à partir de 13 h 30 pour recevoir les condoléances. Outre son épouse, monsieur Perron veillera désormais sur ses enfants chéris: Sonia (Frédéric Blais), Marilou (Nicolas Charest) et Maxime (Audrey Ann Duval). Il était le meilleur papi du monde aux yeux de: Benjamin, Christopher, Juliet, Elizabeth et Liam. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Jacques (Lucienne Pleau), Jacqueline (Michel Garneau), Lucette (Jean-Baptiste Cauchon), feu Gilles (Jeannine Jacob), Ghislaine (Michel Trottier), Denise (Jocelyn Denis), feu Normand (Clémence Bureau), Yvan (Thérèse Cossette), Madeleine (feu Yvon Jobin) et Raynald (Diane Jacob); sa belle-mère madame Lucienne Delisle; son beau-frère Jocelyn Drouin (Rachel Morissette); sa belle-sœur France Drouin (Jocelyn Julien); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Un merci des plus sincères au personnel de la Maison Albatros, au personnel en oncologie du CIUSSS MCQ et du CIUSSS de la Capitale-Nationale, en particulier Djino Gosselin et Chantal Savard, infirmiers. Réjean était reconnu pour son ardeur au travail, sa rigueur, mais aussi son humour et son humilité. Nous garderons le souvenir d'un homme juste, droit et honnête, aimant et généreux de son temps et de ses conseils avisés. Les marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Albatros de Trois-Rivières ou à la Société canadienne du cancer.