LAPERRIÈRE, Lucienne Roy



À Sept-Îles (maison Élyme des sables), le 7 avril 2019, est décédée à l'âge de 88 ans, madame Lucienne Laperrière épouse de feu Pierre Roy et domiciliée à Sept-Îles.Selon ses volontés, elle a été confiée au crématorium de la Maison Mallet & fils pour crémation. La famille reçoit parents et amis le samedi13 avril 2019 jour de la cérémonie de 15 h à 17 h auElle laisse dans le deuil ses fils: Jacques (Chantal Hamilton) et Robert (Buddy), sa fille Élaine, ses petites-filles: Vanessa (Mathieu Stuart) et Anne, ses petits-fils: Pierre et François (Marie Gallant), ses arrière-petites-filles: Élaine et Aurélie, ses arrière-petits-fils: Rayan, Jake et Léopold ainsi que sa belle-sœur Marie-Claire Côté (feu René Roy), ses beaux-frères: Jean Lelièvre (feu Murielle), Clément Bélanger (feue Colette), feu Pierre Lefrançois (feu Rollande); ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines et de nombreux ami(e)s. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la société Alzheimer Cote-Nord www.alzheimerquebec.ca. La famille a confié les arrangements aux services professionnels de la