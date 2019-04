ASSELIN, René



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 mars 2019, à l'âge de 83 ans et 10 mois est décédé M. René Asselin, époux de dame Pauline Dion, fils de feu M. Alphonse Asselin et de feu madame Corrine Dion. Il demeurait à Saint-Anselme. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Rejean (Chantal Couture) et Guylaine; ses frères et ses soeurs: Rita (feu Julien Dion, Daniel Bélanger), feu Léo (Aline Lantagne), Ghislaine (feu Marcel Bernier), Aline (Léo Doiron), Réjeanne (Claude Roy), Jean-Claude, Jeannine (André Bilodeau) et Martine (Jacques Labrecque); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dion: feu Julien (Rita Asselin), Anita (Jacques Dubois), André (feu Thérèse Paquet, Cécile Fortier), Claudette (feu Ronald Laroche, Ronald Gingras), Nicole, feu Jean-Marc et Marjolaine (Marcel Faucher); ainsi que de nombreux, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s à qui il était attaché. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, G6V 3Z1. https://www.fhdl.ca/faire-un-don/. Un merci spécial au personnel de la Résidence Fleuribel pour les bons soins prodigués et un merci spécial à Charles Cyr pour son aide durant ces 4 années à la Résidence.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 12h30.