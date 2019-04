ARCHIBALD, Richard



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 7 avril 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Richard Archibald, fils de feu monsieur Frank Archibald et de feu madame Yvonne Arbour. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 11h au centre commémoratifMonsieur Archibald laisse dans le deuil sa fille Julie (René Boudreault); ses frères: King (Micheline), Gilles et Carol (Hélène); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de la résidence Ste-Marguerite pour leur dévouement et les bons soins prodigués.