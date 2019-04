LATERREUR, Roland



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine, le 29 janvier 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Roland Laterreur, époux de feu dame Pauline Bédard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Daniel (Lucie Dionne), Hélène (Owen Fugère) et Jocelyn (Josée Cloutier); ses petits-enfants: Karine (Luc Parisé), Marc-André (Sahar Jamali), Maxime, Hugo, Julien, Mylène (Jimmy Poulin), Steven (Élodie Maltais); ses arrière-petits- enfants: Olivier, Laurianne et Thomas. Il est allé rejoindre son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec, G1S 3G3, Tél : 418-527-4294.