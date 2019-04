ARSENAULT, Serge



Subitement, à Dania, en Floride, le 28 mars 2019, est décédé à l'âge de 61 ans, Serge Arsenault, fils de monsieur Gilbert Arsenault et de feu madame Marie- Marthe Collin. Il demeurait à Lévis. Outre son père, il laisse dans le deuil ses enfants: Jessie (Patrick Munro) et Jeff; sa petite-fille Alie; ses frères: Mario (Marie Bélanger), André (Chantal Doucet), Jean-Guy (Lina Fournier) et Denis (Lucie Moreau); sa conjointe Lise Gagnon Ward; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (https://www.coeuretavc.ca/). La famille vous accueillera auà compter de 12h.et de là au columbarium Claude Marcoux.