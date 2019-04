Facultés affaiblies: un conducteur de poids lourd arrêté après avoir percuté un autobus du RTC

Le conducteur d'un camion semi-remorque à été arrêté peu avant 8h, ce jeudi matin, alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule avec les capacités affaiblies.

L'homme circulait l'autoroute Henri-IV en direction nord. Il a emprunté la sortie pour se diriger sur le boulevard de l'Auvergne, selon le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Sur son passage, il a percuté plusieurs véhicules et un autobus du RTC. Cette dernière collision a fait quelques blessés légers, toujours selon le SPVQ.

Cet événement cause énormément de congestion routière dans le secteur, plus particulièrement au coin des boulevards de l'Ormière et de l'Auvergne.

Plus de détails à venir...