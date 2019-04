VEILLEUX, Pierre



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 9 mars 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Pierre Veilleux, époux de madame Denise Amyot, fils de feu madame Claire Gagnon et de feu monsieur Joseph-Pierre Veilleux. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Lucie, André (Daphne) et Marc (Roxanne); ses petits-enfants: Laurent-Philippe, Jean-Simon, Michelle, Breanna, François et Charles; ses belles-sœurs: Claire (feu Claude Amyot) et Louise (feu Jean Veilleux). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces et fidèles amis. Diplômé en génie chimique de l'Université Laval en 1956, il croyait fermement à l'excellence et à l'engagement personnel. Il a été l'un des principaux instigateurs de la création du Fonds de bourses Promotion Sciences 1956; un fonds financé par l'ensemble des confrères en sciences et génie de la promotion 1956 de l'Université Laval. Trois bourses sont remises annuellement à des étudiant(e)s ayant fait preuve de talents particuliers, de créativité, de leadership et de vision et qui se sont inscrits à un programme de la Faculté des sciences et génie de l'Université Laval. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,de 10h à 11hL'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. La famille tient à souligner le professionnalisme et la grande compassion témoignés par le personnel du département des soins palliatifs de l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, Téléphone: 418 525-4385, Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca, Site web: www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.