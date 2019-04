Intelligence artificielle: Axionable choisit Montréal et va créer 50 emplois

Un autre joueur international du créneau de l’intelligence artificielle (IA) a choisi de s’établir à Montréal, où il va créer une cinquantaine d’emplois au cours des 24 prochains mois.

L’entreprise française Axionable, qui développe des stratégies de données et d’IA pour les entreprises, ouvrira un laboratoire de recherche dans la métropole.

C’est le cofondateur et directeur général d’Axionable, Gwendal Bihan, qui en a fait l’annonce lors du World Summit AI, qui battait son plein jusqu'à jeudi, à Montréal.

Axionable a été créée à Paris en 2016. À l’instar de la Ville Lumière, le laboratoire de Montréal consacrera ses énergies à la recherche appliquée et à l’exécution de projets en IA, a-t-on précisé, par communiqué.

La compagnie travaille surtout auprès de banques et de compagnies d’assurances, mais aussi avec des médias, des entreprises œuvrant en distribution et différentes industries.

«S’implanter à Montréal constituait pour nous une évidence. La métropole est devenue l’un des centres névralgiques les plus pointus dans le monde de la recherche en intelligence artificielle», a dit M. Bihan.

«Nous sommes impatients de travailler aux côtés des chercheurs les plus renommés internationalement et de plonger au cœur d’un écosystème bouillonnant, qui rassemble de grands joueurs et des startups prometteuses», a-t-il enchaîné.

«Cette internationalisation qui intervient peu de temps après la création de notre société n’aurait pas été possible sans l’accompagnement d’organisations telles que Montréal International, Investissement Québec et Business France», a poursuivi M. Bihan.

Tant le gouvernement du Québec, Investissement Québec que Montréal International se réjouissent de cet autre ajout à l’écosystème de l’IA montréalais.

«Montréal se démarque non seulement par sa concentration de chercheurs en apprentissage profond, mais aussi par l’importance qu’elle accorde aux impacts sociaux et éthiques de l’intelligence artificielle», a indiqué Hubert Bolduc, PDG de Montréal International.