La Ville de Québec veut facturer 250 $ par an aux proprios de «chiens à risque»

Les propriétaires d’un chien «à risque», sur le territoire de la Ville de Québec, doivent s’attendre à devoir débourser 250 $ par année à compter de 2020 pour un permis de garde obligatoire.

Des hauts fonctionnaires de la Ville ont dévoilé, lors d’un plénier à l’hôtel de ville jeudi matin, leur nouvelle politique de gestion animalière qui comprend une révision complète de la grille tarifaire pour les licences (dorénavant appelées permis de garde) qui seront délivrées pour les chiens et les chats.

Actuellement, seuls les propriétaires de chien – stérilisé ou non – ont l’obligation de débourser 38 $/an. De nouvelles catégories de tarification pourraient toutefois être introduites dès l’an prochain si le conseil municipal donne le feu vert à cette proposition.

Permis «volontaire» pour les chats

La Ville de Québec veut notamment inciter les propriétaires de chats à payer 10 $/an (lorsque l’animal est stérilisé et micropucé) et 30 $/an pour tout autre chat. Cette contribution serait toutefois «volontaire». Ceux qui choisiront de payer bénéficieront en contrepartie d’un rabais important pour le micropuçage de leur animal et n’auront pas d’amende à payer si leur chat égaré se retrouve à la fourrière municipale.

Québec est l’une des rares grandes villes à l’heure actuelle, au pays, qui ne facture absolument rien aux propriétaires de chats.

Responsabiliser les propriétaires de chiens

Pour un chien stérilisé, le coût actuel de 38 $ sera revu à la baisse à 30 $. Par contre, pour tout chien non stérilisé, le coût du permis obligatoire augmentera à 60 $.

La Ville veut aussi obliger tout propriétaire de chien à risque (voir la définition plus bas) à payer 250 $/an. «Tout ça est en lien avec la notion de responsabilisation du gardien», a exposé la responsable de la prévention et de la qualité du milieu, Marie-Pierre Raymond, lors d’une présentation aux élus. Cette dernière a dit s’inspirer de la Ville de Calgary qui est, selon plusieurs, un modèle en matière de gestion animalière.

Les chiens jugés «dangereux», qui sont à quant à eux à risque de récidive après une attaque ou une tentative d’attaque ou qui ont causé la mort d’un citoyen, dans le pire des cas, sont automatiquement euthanasiés.

La Ville de Québec estime qu’il y a 116 000 chats sur son territoire et 58 400 chiens, en s’appuyant sur les résultats d’un sondage Léger effectué en mars dernier auprès de 2500 répondants. En tout, 43 % des ménages ont dit avoir au moins un chat ou un chien.

Définition d’un chien à risque