Les défenseurs des Sharks dominent les Golden Knights

Marc-Édouard Vlasic, Brent Burns et Erik Karlsson ont tous inscrit deux points pour aider les Sharks de San Jose à l'emporter contre les Golden Knights de Vegas 5-2, mercredi, au premier duel de la confrontation de premier tour.

Les Californiens mènent ainsi la série 1-0.

Vlasic et Burns ont terminé leur soirée de travail un but et une aide de part et d'autre, tandis que Karlsson s'est fait complice sur deux filets, dont celui d'Evander Kane au troisième engagement, qui a ultimement procuré la victoire aux Sharks.

Joe Pavelski a ouvert le bal en première période en redirigeant un lancer de Burns avec son menton. Une prouesse aussi héroïque que douloureuse. Le capitaine est revenu dans le match avec une visière au deuxième tiers.

Martin Jones a repoussé 24 des 26 tirs des Golden Knights, ne fléchissant que devant Mark Stone à deux reprises.

Chez les visiteurs, Marc-André Fleury a alloué quatre buts sur 32 lancers.