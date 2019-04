MarieChantal Chassé contrainte de déposer un mémoire d'extrême-droite sur le site de l'Assemblée nationale

Les règles parlementaires ont contraint l’ancienne ministre MarieChantal Chassé à déposer un mémoire controversé qui veut protéger «l’identité ethnique de la nation québécoise». Québec solidaire (QS) va demander son retrait et François Legault le qualifie «d’extrême».

«Mon rôle comme présidente de la commission est de déposer tous les mémoires présentés à la commission», a lancé Mme Chassé jeudi à l’entrée du caucus caquiste.

Elle s’est retrouvée involontairement plongée dans la controverse après qu’un blogueur, Xavier Camus, ait pointé cette «bourde» sur les médias sociaux. «Elle dépose en commission sur l’immigration un «mémoire» écrit par une organisation néonazie», a-t-il dénoncé. Sur sa page, des internautes en colère s’en sont pris à Mme Chassé en la traitant de «truite» et de «vache folle». Cette publication a été partagée des centaines de fois.

Or elle n’avait aucun choix. Le leader de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois s’est lui-même porté à sa défense. «D’un point de vue des procédures de l’Assemblée nationale, ce n’est pas possible pour la présidence d’une commission parlementaire de refuser à elle seule de déposer un mémoire», a-t-il affirmé.

Néonazis

Dans son mémoire, la fédération des Québécois de souche félicite la CAQ pour son projet de loi sur l’immigration. Ce groupe qualifié de «néonazi» par son fondateur Maxime Fiset veut défendre l’identité ethnique de la nation québécoise, «formée des descendants des colons de la Nouvelle-France».

«La FQS estime que la préservation de l’identité de la nation, pour laquelle ont combattu les générations qui nous ont précédés, suppose que les Québécois de souche demeurent fortement majoritaires», écrit-elle.

La FQS veut prioriser les «peuples francophones d’Europe» qui peuvent «s’assimiler complètement à la nation sans altérer significativement sa composition».

Un mémoire extrême, dénonce Legault

Le premier ministre François Legault estime que ce mémoire est «extrême». «Tout le monde a la liberté d’envoyer un mémoire. Mais ce genre de propos n’a pas besoin d’être publié. On doit faire attention. Tous les partis on doit s’assurer qu’on ne met pas d’huile sur le feu», a-t-il dit.

M. Nadeau-Dubois dit n’avoir «aucune sympathie» pour ce groupe d’extrême droite «dont la contribution au débat n’est pas la bienvenue». Il note que pour l’étude du projet de loi 9 sur l’immigration, la commission a reçu 854 commentaires du public.

QS soutient qu’il est possible de retirer un mémoire lorsque les membres d’une commission parlementaire s’entendent à l’unanimité. M. Nadeau-Dubois veut toutefois être prudent dans l’usage de la censure. «Il y a un droit pour les citoyens et citoyennes, même ceux avec qui on est en profond désaccord, de déposer un mémoire. C’est un droit citoyen fondamental. Il faut faire très attention quand on restreint ce droit», a-t-il dit.

M. Nadeau-Dubois compte s’appuyer sur une règle qui indique qu’un mémoire peut être refusé s’il contient des propos discriminatoires, injurieux, obscènes ou un appel à la violence pour retirer ce document.