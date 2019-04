Nouvelles configurations, nouvelles habitudes sur Henri-IV

Les milliers d’automobilistes qui empruntent l’autoroute Henri-IV ne sont pas au bout de leurs peines puisqu’après la suppression d’une bretelle d’autoroute, cette semaine, une autre entrave d’importance viendra perturber leurs habitudes.

La semaine prochaine, les automobilistes qui circulent sur l’autoroute de la Capitale vers l’ouest pour se rendre sur l’autoroute Henri-IV devront se familiariser avec une toute nouvelle configuration de l’échangeur.

Le nombre de voies restera identique, mais elles prendront maintenant la forme de chemins de déviation temporaires. Le changement sera assez important pour créer un impact « majeur » sur la circulation au moment de leur mise en service, selon le ministère des Transports (MTQ). Son porte-parole, Guillaume Paradis, prédit donc « quelques journées difficiles ».

Retour à la maison difficile

Il faut dire que la patience des automobilistes est mise à l’épreuve depuis le début du chantier d’élargissement de l’autoroute Henri-IV.

Jeudi, toute l’attention était tournée vers la bretelle qui voyait passer chaque jour 10 600 véhicules, de l’autoroute Charest Ouest à Henri-IV Sud, avant d’être fermée mercredi soir. Elle le restera pendant deux ans.

En l’absence de cette sortie achalandée, l’heure de pointe du retour à la maison était plus difficile qu’à l’habitude, tant à l’approche de cette bretelle que sur l’autoroute Duplessis Nord, qui sert d’alternative. Le trafic est malgré tout demeuré fluide.

Le Journal a même été témoin d’un automobiliste qui s’est engagé sur ladite bretelle, et ce, en dépit des cônes qui en bloquaient l’accès. Il a finalement dû rebrousser son chemin... en sens inverse.

Bientôt une troisième voie

Comme toujours, c’est une question de changement d’habitude, insiste M. Paradis.

« Il suffit d’une personne qui est un peu mal à l’aise dans la circulation à cause du changement et on a rapidement des effets. Ça va se placer au fur et à mesure que les gens vont s’habituer », dit-il.

► Pour soulager la congestion, le MTQ entend mettre en place ces prochains jours une troisième voie temporaire sur l’autoroute Charest Ouest, à la hauteur d’Henri-IV.