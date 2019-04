Pèse sur start recrute le chroniqueur e-sport Maxime Beaulieu

Après avoir annoncé l’association de la marque geek et gaming à l’athlète e-sport PiinkiSamiii , Pèse sur start révèle l’embauche du spécialiste e-sport Maxime Beaulieu comme chroniqueur.

«Maxime va couvrir l’e-sport à l’échelle locale et internationale. On parle ici de portraits de joueurs, de nouvelles et de streams sur Twitch également», note André Péloquin, chef de contenu pour Pèse sur start, qui semble prendre goût au discours à la troisième personne.

Mais qui est donc Maxime?!

Impliqué dans le monde du sport électronique depuis cinq ans déjà, Maxime a touché à toutes les sphères de cet univers. Que ce soit comme commentateur, directeur de tournoi, directeur de diffusion ou production de podcast (pour les Sportifs du clavier, notamment).

Il a travaillé pour plusieurs événements tels que le Lan ETS, Dreamhack, ESL, World Gaming et bien d’autres.

Derrière le clavier, il joue à plusieurs jeux différents. Son amour pour les jeux plus compétitif a commencé avec Unreal Tournament.

Et ce n’est pas tout

«Évidemment, Maxime n’est pas qu’un passionné d’e-sport et son mandat chez nous ne se limitera pas qu’à cette discipline. Pour tout vous dire, il a été question de techno et même de lutte lors de nos conversations. M. Beaulieu risque donc de nous surprendre au fil des semaines!», poursuit M. Péloquin, sourire aux lèvres et regard coquin (OK, du calme, André).