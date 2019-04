[PHOTOS] Un nouveau coin de verdure en plein coeur du Vieux-Québec

La Ville de Québec aménagera un nouveau parc en plein coeur du Vieux-Québec.

Le nouvel espace de verdure, appelé les Jardins du Corps-de-Garde, se situera sur le terrain vacant depuis des années situé au pied du parc du Cavalier-du-Moulin, entre la rue Saint-Louis et l’avenue Sainte-Geneviève.

Photo courtoisie, Ville de Québec

La Ville a présenté par voie de communiqué le concept qu'elle veut aménager. L'espace sera accessible dès la fin des travaux qui se dérouleront en 2020-2021. L'idée est de mettre en valeur les fortifications du Cavalier-du-Moulin, qui font partie de la première ligne de fortifications de Québec, souligne la municipalité.

Photo courtoisie, Ville de Québec

L'automne dernier, on a découvert juste à côté du futur parc les vestiges de la palissade de Beaucours, le deuxième ouvrage de fortification de Québec, qui date de 1693.

Le concept met l'accent sur la végétation, avec des espaces gazonnés, des arbres et des aires de repos. On prévoit aussi l'aménagement d'un sentier piétonnier éclairé qui reliera l’avenue Sainte-Geneviève et la rue Saint-Louis et qui donnera accès au parc du Cavalier-du-Moulin.

Photo courtoisie, Ville de Québec

«En plus de mettre en valeur plusieurs éléments patrimoniaux, ces jardins bonifieront l’offre d’espaces verts dans le Vieux-Québec et deviendront un important lieu de passage, de repos et de ressourcement pour les résidants», a commenté la vice-présidente du comité exécutif, Marie-Josée Savard.