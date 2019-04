Plus que deux jours d’attente

Après un hiver rigoureux et un printemps qui se fait attendre, les amateurs de golf n’en peuvent vraiment plus d’attendre.

À défaut de jouer leur première ronde de golf en 2019, ils pourront se rabattre sur la télédiffusion du Tournoi des Maîtres qui débute aujourd’hui à Augusta, en Géorgie, mais aussi pour visiter l’Expo-Golf Québec qui se tiendra samedi et dimanche, 13 et 14 avril, de 10 h à 17 h, au Centre des congrès et d’expositions de Lévis (stationnement gratuit). Une soixantaine d’exposants seront sur place, dont une quarantaine de clubs de golf. Le professionnel Kevin B Tremblay, de la Tempête, donnera des leçons sur la scène centrale. Je vous invite à consulter le cahier « Fore », inséré ce matin dans votre Journal de Québec, pour en connaître davantage sur l’Expo-Golf Québec de la fin de semaine.

Mamans Urbaines & Confettis

Photo courtoisie

Sonya Lévesque, fondatrice de l’agence événementielle Noir Confetti, et Marie-Pier Villeneuve, fondatrice de l’agence de services pour parents Bedaine Urbaine, organisent, pour demain (vendredi 12 avril), un premier happening de mamans avec enfants en formule 5 à 7, au profit du Centre de pédiatrie sociale de Québec. L’événement, qui se déroulera dans l’aire de restauration du Complexe Vision & MAclinique médicale Lebourgneuf (725, boulevard Lebourgneuf, à Québec), s’adresse à des femmes, mais qui sont d’abord et avant tout mamans. Il n’y a que 150 mamans accompagnées de leur(s) enfant(s) qui pourront participer à la soirée. Renseignements: pediatriesocialequebec.org. Sur la photo, de gauche à droite, à l’arrière : Marie-Pier Villeneuve et Sonya Lévesque et à l’avant : Arnaud, Damien et Jacob-Olivier.

L’une des plus anciennes

Photo courtoisie

Jacques Tanguay (photo de gauche), vice-président et directeur général, Les Ameublements Tanguay, et Jean-Pierre Després (photo de droite), professeur-chercheur à l’Université Laval, ont accepté la coprésidence d’honneur de la 70e Classique des diplômés de l’Université Laval (tournoi de golf et randonnée à vélo au choix) qui se tiendra le mardi 2 juillet au club de golf Royal Québec de Boischatel. Cette Classique, l’une des plus anciennes à se tenir à Québec, a pour objectif d’amasser 40 000 $. Renseignements : 418 656-2131, poste 408479 ou www.ulaval.ca/fondation.

Cocktail Alzheimer

Photo courtoisie

Le 24e cocktail-bénéfice au profit de La Société Alzheimer de Québec se tiendra le mercredi 24 avril 2019, dès 17 h 30, à l’Hôtel Château Laurier Québec, situé au 1220, place George-V Ouest. Près de 400 personnes d’affaires sont attendues à l’occasion de cette soirée qui sera animée par Ève-Marie Lortie (photo), marraine d’honneur de La Société Alzheimer de Québec. Suzanne Verreault (photo), membre du comité exécutif de la Ville de Québec, et l’honorable juge en chef associé de la Cour supérieure du Québec Robert Pidgeon (photo) ont confirmé leurs présences. L’Objectif 2019 du cocktail Alzheimer est d’amasser 100 000 $. Renseignements : societealzheimerdequebec.com.

Anniversaires

Photo courtoisie

Pierre Lacroix (photo), ex-joueur de la LNH (Nordiques-Whalers), avec les Nordiques de 1979 à 1982, 60 ans... Vincent Dufresne, conseiller du district St-Rodrigue, Ville de Québec, président de l’arrondissement de Charlesbourg, 46 ans... Lucie Jalbert, représentante publicitaire à TVA Québec... Marie-Chrystelle Cheikha, de Pink Poka (accessoires), 34 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 11 avril 2018. Jacynthe Labeaume (photo), 58 ans, sœur de Régis Labeaume, maire de Québec... 2018. Mitzi Shore (photo), 87 ans, qui a fondé The Comedy Store à Los Angeles en 1972... 2018. Jean-Claude Servan-Schreiber, 100 ans, homme de presse, homme politique et administrateur de société français... 2017. André Jean, 83 ans, journaliste, animateur radio et et télévision (Télé-4 et TQS).