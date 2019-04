[PRIMEUR CLIP] Charles-Baptiste trône sur une toilette en or pour sa chanson «Slalom»!

Il y a quatre ans, l’artiste pop français Charles-Baptiste dévoilait Les Sentiments Inavouables, un premier album qui lui aura permis, notamment de se distinguer sur les scènes des FrancoFolies de Montréal, du Festival international de la chanson de Granby et du Coup de cœur francophone.

Aujourd’hui, le chanteur nous offre Slalom, un premier clip tiré d’un album à venir. La description l’accompagnant est particulièrement délicieuse: «résolument personnel et contemporain, aux références pop, sonorités urbaines et désirs d’ailleurs, véritable manuel de survie dans un monde post-Internet.»

T’attendais-tu à lire post-Internet dans une publication aujourd’hui? Espérais-tu voir Charles-Baptiste sur une toilette en or? Nous non plus! Et pourtant, ça colle bien à la chanson, non?